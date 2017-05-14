السيسي: البنية الأساسية لأي مشروع تحتاج تريليونات من الجنيهات2017-05-14 14:59:54
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن استعادة كفاءة البحيرات يحتاج الى تكلفة مالية هائلة، منتقدًا حديث أحد المسئولين في وسائل الإعلام عن إمكانية استخدام كراكات قناة السويس في تكريك بحيرة المنزلة، مؤكدًا أن كراكات قناة السويس من الصعب استخدامها في البحيرات لضخامتها.
وأضاف السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، اليوم الأحد، اللي بيطلع يناقش موضوع لازم يكون مذاكرة كويس، مؤكدًا أننا نحتاج عدة مليارات من الجنيهات لتنمية بحيرة المنزلة فقط، فضلا عن وجود مواطنين مقيمين عليها، متسائلا: “هنرميهم في الشارع يعني”.
وأشار إلى أن التعديات والصرف الصحي والزراعي والصناعي وعدم القيام بأعمال رفع الكفاءة، من أهم أسباب تدهور البحيرات ووصولها لهذا المستوى، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10 كراكات لاستعادة بحيرة المنزلة.
وتابع: “دايمًا بتكلم مع زمايلي وبقولهم يقولوا للناس على أي مشروع سيتم تنفيذه بكام ومنين”، مؤكدًا أن إقامة بنية أساسية لأي مشروع يحتاج تريليونات من الجنيهات.
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