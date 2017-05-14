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بوتين يعزف على البيانو قبل اجتماعه مع الرئيس الصيني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يعزف على البيانو قبل اجتماعه مع الرئيس الصيني

2017-05-14 14:59:46
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عزف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البيانو وهو ينتظر الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، اليوم الأحد.

وألقى بوتين كلمة في وقت سابق اليوم خلال قمة تعقدها الصين بشأن مشروع طريق الحرير الجديد. وتوجه لاحقا لعقد محادثات ثنائية مع شي وزعماء آخرين.

وبينما ينتظر لقاء شي عزف بوتين مقاطع من أغاني تعود للحقبة السوفيتية عن موسكو وسان بطرسبرج.

واستعرض بوتين رجل المخابرات السابق الذي يبلغ من العمر 64 عاما مهاراته في العزف على البيانو في مناسبات سابقة رغم حرصه التباهي برجولته وعضلاته المفتولة. ومن بين ذلك ظهوره في صور وهو يركب الخيل في سيبيريا ويقود طائرات لمكافحة الحرائق ويمارس الغوص في أعماق بحيرة بايكال وفي البحر الأسود قبالة القرم.

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