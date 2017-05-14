افتتح اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فعاليات مؤتمر “تطوير الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” تحت شعار Smart Health…Better Lifeالذي تنظمه جمعية اتصال بالتعاون مع المؤسسة المصرية للعلاج عن بعد ويستمر على مدار يومين (14 و15 مايو الجاري) تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشروعات المشتركة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان من أبرزها التعاون في انشاء بنية أساسية معلوماتية وتكنولوجية بوزارة الصحة بالإضافة الى تنفيذ “كارت المواطن” لتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالتأمين الصحي، وذلك مواكبة مع اصدار قانون التأمين الصحي. كما أشاد المهندس/ ياسر القاضي في كلمته بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً بارزاً وملموس في تنفيذ أنشطتها على مستوى الجمهورية وفي قطاعات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان على أهمية تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة باعتبارها عنصراً هاماً في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحاً مجالات التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان في ميكنة منظومة وحدات الرعاية المركزة وسيارات الإسعاف وبناء قواعد بيانات التأمين الصحي، ومشيراً الى قيام وزارة الصحة والسكان بإعداد خريطة جغرافية لقطاع الصحة في مصر تتضمن كل الخدمات الصحية في ربوع الوطن لتحديد الاحتياجات المطلوبة للمواطنين في مجال الصحة.

يأتي هذا المؤتمر لبحث فرص الأعمال المتاحة من استخدام التكنولوجيا لتحديث خدمات القطاع الصحي، والوصول إلى التصور المناسب وخريطة الطريق لتحديث وتطوير الخدمة الصحية التي تقدمها الدولة للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية. ويعد هذا المؤتمر هو أولى مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يًعقد لمواجهة التحديات المجتمعية لتطوير الرعاية الصحية.

هذا وتشمل محاور المؤتمر العلاج عن بًعد: الفرصة والتحدي، والعلاج عن بعد لمختلف التطبيقات، والاتصالات وأهميتها، والتعليم الطبي عن بًعد، واقتصاديات العلاج عن بعد، والتركيز على دور المجتمع المدني في هذه المجالات.