حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد من أن الإرهاب يشكل التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية بمعناها الشامل في المنطقة العربية بالإضافة إلى التحديات الأمنية والعسكرية والعنف المسلح.

كما حذر أبوالغيط - في الجلسة الافتتاحية لإطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - من التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة..داعيا إلى تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالأوضاع التعليمية والصحية ومحاربة الفقر في العديد من دول المنطقة.

وأوضح أن هناك ثلاثة حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادي في عدد من الدول في مهب الريح وأدت إلى تمزيق نسيج بعض هذه الدول وتفشى الصراعات والنزاعات بصورة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

ولفت في هذا السياق إلى أن نصف الشعب السوري مُشردٌ في داخل سوريا أو خارجها ..وليبيا التي كان سُكانها يتمتعون بمستوى معيشي مُرتفع لم يعد فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75% من بين 98 مستشفى شملها مسحٌ أجرته الأمم المتحدة مؤخرا.

وقال أبوالغيط : “إن اليمن يواجه تفشيا محتملا لوباء الكوليرا حيث يعيش 19 مليونا من أبنائه من دون مياه شرب مأمونة أو صرف صحي .. والقائمة طويلة وتبعث على الأسى الشديد وتُنذر بما هو أصعب وأخطر”.

وأشار إلى أن المنظومات الصحية والتعليمية ، التي تعد عمادا للتنمية الإنسانية ، تتعرض للتآكل والتدمير في بُلدان النزاع وفي دول تصل نسبة الشباب فيها لأكثر من 60% من السُكان .. محذرا من أن تلك الأوضاع سوف تُفضي لتفشي الصراعات بين مُكونات المُجتمع على أسس عرقية وطائفية وتصاعد في ظواهر التطرف الديني والسياسي وانتشار لأيديولوجيات العُزلة عن المُجتمع بخاصة في فئة الشباب بما يُقوض السلم الأهلي ويُدخل المجتمعات في دائرة مُغلقة من العُنف والاحتراب.‎