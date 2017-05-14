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حسام فريد: الصادرات المصرية لأفريقيا لا تتجاوز 3 مليارات دولار
حسام فريد

حسام فريد: الصادرات المصرية لأفريقيا لا تتجاوز 3 مليارات دولار

2017-05-14 15:03:52
أ ش أ

قال حسام فريد رئيس مجلس الأعمال المصرى الكيني عن الجانب المصري ان المجلس يهدف لتعظيم الميزان التجاري وزيادة التبادل بين البلدين بما يحقق المنفعة للطرفين.

وأوضح فريد أن المصدرين يقومون بزيارات دورية شهرية إلى كينيا للعمل على زيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى انه خلال الفترة المقبلة سيقوم مجموعه من رجال الأعمال الكينين بإقامة مصنع لتعبئة وتغليف الشاى بمنطقة العين السخنة ،بما يساهم فى زيادة تشغيل العمالة المصرية و القضاء على البطالة.

ولفت الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام خلال زيارته الاخيرة لكينيا بتوقيع عقود بقيمة 10.5 مليون دولار واتفاقيات بنحو 250 مليون دولار، مشيرا هذا الصدد إلى أن صادرات مصر فى 2016 بلغت 3.5 مليون دولار فقط.

ونوه إلى أن السوق الكيني هو شبيه بالسوق المصرى، حيث أنه منفذ لعدد من أسواق الدول الحبيسة بالجوار مما يجعل كينيا هى المنفذ لتسويق المنتجات المصرية الى عدد من دول أفريقيا.

ونوه بأن افريقيا تستورد سنويا بنحو 550 مليار دولار لكن حصة الصادرات المصرية لم تتجاوز 1% بما قيمته 3 مليارات دولار فقط، وهو ما يعتبر رقم ضئيل جدا.

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