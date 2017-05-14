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الشئون المعنوية تعرض "فجر جديد لصعيد مصر"
السيسي في قنا

الشئون المعنوية تعرض "فجر جديد لصعيد مصر"

2017-05-14 14:50:33
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انتجت الشئون المعنوية للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا يحمل اسم “فجر جديد لصعيد مصر”.

ويستعرض الفيلم التسجيلي مراحل تنمية الجنوب لاستعراض المشروعات التنموية، التى تم تنفيذها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر.

جاء ذلك أثناء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد.



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