قرر رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية اللواء أحمد مجاهد إحالة 241 من العاملين بمستشفى قطور المركزى للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفى وترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية بعد التوقيع فى سجلات الحضور.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها رئيس مركز ومدينة قطور اليوم الأحد، على مستشفى قطور المركزى للتأكد من انتظام العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضي والمترددين علي المستشفى، حيث رصد عدم تواجد 187 طبيبا و16 ممرضة و38 موظفا وإداريا بالعمل رغم توقيعهم في سجلات الحضور، فأصدر قراره بإحالتهم جميعهم إلي التحقيق.‎