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مميش: 50 سفينة تعبر قناة السويس اليوم بحمولة 2.9 مليون طن
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

مميش: 50 سفينة تعبر قناة السويس اليوم بحمولة 2.9 مليون طن

2017-05-14 14:47:31
محيط: أ. ش. أ

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 50 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس اليوم الأحد إن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي المسال التابعة لجزر المارشال ZARGA بحمولة 166 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب  (القناة الجديدة ) بحمولة  مليون و500ألفطن وإن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البريطانيةCLA EGLGOERG SORSTER بحمولة  180 ألف طن  قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا. 

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