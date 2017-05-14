أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 50 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس اليوم الأحد إن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي المسال التابعة لجزر المارشال ZARGA بحمولة 166 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500ألفطن وإن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البريطانيةCLA EGLGOERG SORSTER بحمولة 180 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.