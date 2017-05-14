قام إنستغرام بتحديث موقعه على الهاتف المحمول، مما يقدم للمستخدمين سببا مناسبا لحذف التطبيق.

ويتميز التحديث الجديد لموقع إنساجرام على الموبايل، بإمكانية نشر الصور.

وفي السابق، كان موقع إنستاجرام على الهاتف يتيح مجموعة من الوظائف الأساسية، مثل تحديث التصفح، والإعجاب بالصور، ومتابعة المستخدمين، بالإضافة للتحقق من الإخطارات.

ويهدف التحديث الأخير إلى مساعدة الشركة في عملية جذب المزيد من المستخدمين في الأسواق النامية، ولكن قد يكون مفيدا للمستخدمين الحاليين أيضا.

ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية الذين يعانون من نقص مساحة التخزين، حذف التطبيق للحصول على مساحة إضافية مع توفير عمر البطارية، دون الاستغناء عن أهم ميزات إنستغرام من خلال التحديث الجديد.

والجدير بالذكر، أن شركة AVG Technologies أصدرت تقريرا الصيف الماضي، ذكرت فيه أن إنستغرام يحتل المركز الرابع في مجال استنزاف مساحة وعمر بطارية الهاتف الذكي، وذلك بعد فيسبوك وخرائط غوغل وتطبيق ماسنجر.

ومع ذلك، على الرغم من التحديث الأخير، ما يزال موقع إنستغرام على الهاتف فاقدا لاثنتين من الميزات الأساسية للتطبيق، بما في ذلك تحميل مقاطع الفيديو وميزة الفلتر.