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سامسونج وآبل تطوران "مكبرات صوت ذكية"
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سامسونج وآبل تطوران "مكبرات صوت ذكية"

2017-05-14 14:45:07

بعد إعلان آبل منذ فترة عن نيتها لطرح مكبرات صوت متطورة، أكدت سامسونغ مؤخرا أنها سجلت براءة اختراع لجهاز يعمل بتقنيات مشابهة.

ووفقا للوثائق التي نشرها المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فإن الاختراع الجديد الذي تعمل عليه سامسونغ، سيشكل منافسا قويا لمكبرات الصوت التي تنتجها شركتا أمازون وغوغل.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز الجديد الذي سجلته سامسونغ تحت بند “جهاز صوتي” سيحتوي على شاشة رقمية تعمل باللمس، رغم أن الشركة لم تصرح عن أي خصائص له بعد، إلا أن الخبراء يتوقعون أنه سيكون نوعا من “مكبرات الصوت الذكية”، حيث من الممكن أن تزوده سامسونغ بمساعدها الصوتي “Bixby”.

يذكر أن تقاريرا كانت قد أكدت في وقت سابق على أن آبل تعمل على تصميم مكبرات صوت ذكية متطورة، تعمل على مبدأ الأجهزة النقالة، وبنظام تشغيل iOS، حيث ألمح، فيل شيلر، نائب رئيس آبل إلى أن الجهاز الجديد سيحتوي على شاشة تعمل باللمس.

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