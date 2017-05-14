أكدت الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، أن الفرنسيين من اصول عربية قد أتجهوا بشكل حاسم لتأييد الرئيس ايمانويل ماكرون بعد أن قام بزيارة الجمعيات الإسلامية الكبرى ومناقشة رموز المسلمين في فرنسا حول مطالبهم وتطلعاتهم، موضحة أنه هناك حالة من الارتياح من العرب والمسلمين تجاه ماكرون.

وأعلنت فابيولا بدوي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأحد، أن ملف الإرهاب والمهاجرين قفز في واجهة قضايا المسلمين والعرب في فرنسا خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرة إلى أن الجاليات الإسلامية والعربية في فرنسا قد اجتمعوا في أحدى الجلسات للاتفاق على ترشيح ماكرون بعد ادراكهم أن “الاندفاع وراء التصريحات أثناء الحملات الانتخابية شيء غير عقلاني”.

وأوضحت فابيولا بدوي أن الجاليات العربية والإسلامية كانت حذرة في اختيارها بعد أن قام فرنسوا أولاند بالدفع بقوانين المشددة تجاه تعلق بـ”الحصول على الجنسية والهجرة”، معتبرة أن الرئيس الفرنسي “خذل الجاليات” – على حد تعبيرها.