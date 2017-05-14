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أحمد مرتضى: الزمالك لم يدخل مفاوضات لضم أي لاعب حاليا
احمد مرتضى منصور‎

أحمد مرتضى: الزمالك لم يدخل مفاوضات لضم أي لاعب حاليا

2017-05-14 14:47:06
وكالات

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة عدم دخول الفريق في مفاوضات رسمية لضم أي لاعب إلى صفوفه في الوقت الحالي.
وقال أحمد مرتضى - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد - إن كل ما يقال عن ضم لاعبين جدد للفريق غير صحيح لأن الزمالك لن يدخل في مفاوضات مع أي لاعب قبل معرفة قرار البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الكروي، وإن إيناسيو هو مَن سيحدد الأسماء التي سيتم التفاوض معها.

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