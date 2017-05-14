سانت كاترين تستقبل 549 سائحاً خلال 24 ساعة2017-05-14 14:36:07
استقبلت مدينة سانت كاترين خلال ال 24 ساعة الماضية 549 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 345 هنديا، و 62 مصريا والباقي جنسيات مختلفة.
وقال مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء، فى تصريح، إن السائحين زاروا دير سانت كاترين الذى يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير، وجبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران
التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدو.
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