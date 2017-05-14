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السيسى يأمر بتشكيل لجنة من الرقابة الادارية والأمن والجيش والمحافظين لاستعادة أراضى الدولة
السيسي في قنا ـ صورة

السيسى يأمر بتشكيل لجنة من الرقابة الادارية والأمن والجيش والمحافظين لاستعادة أراضى الدولة

2017-05-14 14:37:17
أش أ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والمحافظين ومدير الأمن وقادة الجيوش في المناطق لإنهاء عملية وضع اليد على أراضي الدولة، على أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أننا بحاجة إلى مراجعة المواقف بخصوص أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد .

وقال الرئيس السيسي - تعليقا على كلمة رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كامل الوزير - “شكوى المواطن من المراشدة وتأكيده على أن هناك أراض يتم التعدي عليها، ويتم تقنين وضع اليد بعد ذلك.. تجعلنا بحاجة لمراجعة موقف الأراضي الموضع اليد عليها كويس أوي على مستوى الدولة بالكامل” .

وتابع السيسي قائلا “وأنا أتصور لو كل محافظ وكل مدير أمن في نطاق محافظته أصر على أن لايبقى كلاما من هذا القبيل، لن نتحدث عن ذلك مرة أخرى، مضيفا “كل محافظ ومدير أمن في نطاق محافظته مسئول عن سلامة الأراضي وعدم الاعتداء عليها، وكل قائد في منطقته مسئول مع مدير الأمن والمحافظة عن استعادة أراضي وضع اليد” .

واستطرد الرئيس قائلا “أنتم يا مصريين لاتقبلوا أن أحدا يأخذ حاجة بدون وجه حق، والذي يأخذ ألف فدان ليس مواطنا غلبانا” .

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