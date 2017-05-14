أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة استعداد الوزارة حاليا لاصدار كتابها الجديد “مفهوم التجديد” الذي لا تكون المشاركة فيه لعلماء الدين وحدهم، إنما تتجاوز ذلك إلى مشاركة كبار الكتاب والمثقفين، ليصل للجميع مفهوم تجديد الخطاب الديني بوضوح لا لبس فيه ولا مزايدة عليه

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الأحد أن الكتاب الجديد يأتى بعد النجاح المبهر الذى حققه الكتاب الأجرأ والأهم في مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف وهو “ضلالات الإرهابيين وتفنيدها”.

وأشار البيان إلى اهتمام الوزارة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول مفاهيم ومضامين التجديد وضرورتها في شتى المجالات، بهدف الالتقاء على رؤية متقاربة إن لم تكن موحدة، وديناميكية وغير تقليدية ولا جامدة خدمة لديننا ووطننا والإنسانية في إطار خطة الإصلاحية الشاملة.