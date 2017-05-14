قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب كامل الوزير إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الهيئة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية وشاملة بمحافظات الصعيد بمختلف قطاعات الدولة واللحاق بركب التنمية بربوع مصر حيث تم تكليف الهيئة من نهاية 30 يونيو 2014 بتنفيذ 171 مشروعا بصعيد مصر .

وأضاف رئيس الهيئة،فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا،أنه تم الانتهاء من 150 مشروعا منها “مستشفى أسوان العام، الإسكان الاجتماعي بقنا، ميناء الغردقة البحري، طريق شلاتين/سوهين”، ويجري العمل حاليا في 21 مشروعا منها “مستشفى أرمنت بالأقصر، محطة تنقيه مياه باليسر بالغردقة بطاقة 80 ألف م3 يوم و11 مدرسة مصرية يابانية، إسكان دار مصر بالمنيا”.

وأوضح أننا اليوم نفتتح مشروعات جديدة في 17 محافظة لخدمة مجالي الأمن والنقل والمواصلات حيث تم الانتهاء من إنشاء 105 شون مطورة لتخزين الغلال في 19 محافظة بطاقة تخزينية بلغت 900 ألف طن منها 46 شونة في محافظات الصعيد والشونة الواحدة عبارة عن هنجر معدني بأبعاد مختلفة ويتوافر بها كافة الوسائل المتطورة لتخزين وتداول الغلال طبقا للمواصفات العالمية.

وتابع أنه تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بطاقة تخزينية بلغت 5ر1 مليون طن منها 8 صوامع بمحافظات الصعيد بواقع صومعة في كل من “قنا والفيوم وبني سويف وأسوان والوادي الجديد” و3 صوامع بمحافظة المنيا.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير سعات تخزينية للقمح سواء المستورد أو الإنتاج المحلي بشكل آمن ومتطور بمختلف المحافظات والحفاظ على مخزن القمح بتقليل الفاقد والتالف والذي يقدر بحوالي 15% من المخزون من تأثير العوامل الجوية والحشرات والقوارض والطيور والمساهمة في القضاء على التخزين المعبأ وتحويله للتخزين الصب بالإضافة إلى حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن انتشار مشروع الصوامع بمختلف المحافظات يساهم بالقرب من مناطق الإنتاج إلى توفير تكاليف النقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق التخزين مما يزيد العائد المادي للفلاح، مشيرا إلى أن كل صومعة تتكون من نقرة استقبال القمح حيث يتم استقبال وتفريغ القمح بالصب وأخذ عشوائية منها لتحليلها بواسطة أجهزة معملية عدد 12 خلية تخزين بكل خلية 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن للصومعة المصممة والمجهزة بالأنظمة اللازمة للتخزين الآمن والسليم للقمح فترات طويلة “قياس درجات الحرارة، نظام التهوية، مراقبة المخزون ...إلخ”.

وأوضح أن كل صومعة تضم برج الروافع والذي تتم فيه عملية “غربلة القمح لإزالة الشوائب والمعادن ووزن الشحنة النقية”،كما تضم الميزان الإليكتروني حيث يتم وزن الشاحنات سواء قبل التفريغ أو بعد التحميل،كما تضم كل صومعة خلايا التسليم والتي يتم من خلالها ضخ القمح في الشاحنات بالإضافة للمنشآت الإدارية “مبيت، ورش، مخزن قطع غيار” .

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، إنه تم تكليف الهيئة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ومنذ وقت التكليف تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لمساحة 31 ألف فدان بالفرافرة “10 آلاف فدان تم تشغيلها في يناير الماضي و21 ألف فدان مخطط تشغيلها اليوم” ويجرى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة 244 ألف فدان منها “25 ألف فدان بالفرافرة و18 ألف فدان بالمراشدة بمحافظة قنا و10 آلاف فدان بمنطقة توشكى و106 آلاف فدان بالمغرة بمحافظة مرسى مطروح و65 ألف فدان غرب المنيا .

وأضاف أنه تم استصلاح مساحة 18 ألف فدان بناحية المراشدة بمحافظة قنا ويتم اليوم افتتاح أعمال البنية الأساسية لاستصلاح 21 ألف فدان بمنطقة الفرافرة، “16 ألف فدان ري محوري و5 آلاف فدان ري بالتنقيط”،وشملت أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع القومي العملاق حفر 88 بئرا بعمق 1000 متر تصرف 250م3 في الساعة بدرجة ملوحة 150 جزءا في المليون وإنشاء 28 حوض أكسدة سعة الحوض 20 ألف م3 بعنبر طلمبات لكل حوض وتدبير وتركيب خراطيم لتجهيز مساحة 5 آلاف فدان للزراعة بنظام الري بالتنقيط بإجمالي أطوال 4500 كيلو متر بالإضافة إلى تنفيذ شبكات ربط “الآبار، أحواض الأكسدة، أجهزة الري المحوري، الري بالتنقيط” بإجمالي أطوال 960 كيلو مترا وتدبير وتركيب 166 طلمبة مياه و117 مولد كهرباء بقدرات مختلفة .

وتابع أنه في إطار توجيهات الرئيس بتطوير الطرق والكباري بكافة محافظات الجمهورية لتحقيق السيولة المرورية وخلق محاور تنموية جديدة وحل مشكلة عبور المزلقانات تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 30 يونيو 2014 بتنفيذ 20 مشروعا بمحافظات الصعيد وتم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعا بتلك المحافظات منها “كوبري مزلقان الطريق الغربي بمحافظة بني سويف، ميناء الغردقة البحري، طريق الواحات البحرية/الفرافرة، كوبري الشيخ عيسي بأسوان”.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم افتتاح مشروعين جديدين في مجال النقل والمواصلات هما “كوبري نجع حمادي لتسيير الحركة المرورية وإلغاء التقاطع السطحي مع كوبري النيل وخط سكك حديد القاهرة/أسوان لخدمة القادم من قرى نجع حمادي إلى داخل المدينة حيث تم إنشاء كوبري سيارات بطول 500 م وعرض 8 أمتار ونصف وبارتفاع 6 أمتار بتكلفة بلغت ٢٦٠ مليون جنيه وهو آخر كوبري تم إنشاؤه لتأمين عبور المزلقانات الأكثر خطورة ليصل إجمالي الأعمال الصناعية المنفذة لتأمين عبور المزلقانات الأكثر خطورة إلى 24 كوبري ونفقا منها 6 كبار بمحافظات الصعيد وكوبري محور جرجا على النيل بمحافظة سوهاج بتكلفة بلغت ٤٩٧ مليون جنيه وكوبري طهطا على السكك الحديدية بتكلفة ٨٠ مليون جنيه .

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير محطة سكك حديد أسوان الشكل اللائق بمحافظة أسوان كمحافظة سياحية قد تم البدء في تنفيذ أعمال التطوير في 7 ديسمبر 2016 وتم الانتهاء من الأسبقية العاجلة في 7 يناير الماضي أي في غضون 30 يوما لاستعادة كفاءة مكونات المحطة واشتملت على “تطوير المبنى الرئيسي للمحطة والمدخل الرئيسي ومدخلين فرعيين وصالة الركاب وصالة كبار الزوار وتطوير أرصفة ومظلات الركاب بإجمالي 3 أرصفة و6 مظلات وتطوير منطقة الاستراحات بالرصيف رقم 1 وتطوير المبنى الإداري على نفس الرصيف وتطوير المبنى الإداري بالمحطة ورفع كفاءة مبنى البلوك وتطوير جميع الشبكات والمرافق داخل الأرصفة وتطوير أسوار المحطة بالشكل الذي يتماشى مع أعمال التطوير .

وأردف أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المنشآت الإدارية، السكنية، الفنية بالمحطة وتشتمل على أعمال رفع المخلفات وإزالة المباني العشوائية وإزالة المنشآت المتهالكة وغير الآمنة وإنشاء مبنيين جديدين كل منهما على مساحة 450 مترا مربعا “أرضي و2 دور متكرر” وتطوير النفق الحالي وزيادة طوله ليخدم الأرصفة بالكامل ويسهل انتقال الركاب من رصيف إلى آخر ومن خارج المحطة إلى باقى الأرصفة ولتأمين عبور أهالي أسوان من شرق إلى غرب المحطة والعكس دون المرور على خطوط السكك الحديدية وتم تطوير 2 كوبري مشاه علوي .

وفي سياق الاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا، قال رئيس الهيئة الهندسية إنه تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بإجمالي 181 مشروعا بـ 78 قرية في 26 محافظة بمعدل 3 قرى بكل محافظة منها 30 قرية في 10 محافظات بالصعيد وتنفيذ 50 مشروعا لرفع كفاءة شبكات الطرق بإجمالي أطوال 270 كيلو مترا وبعرض 6 أمتار بعدة قرى وتنفيذ 45 مشروعا لرفع كفاءة شبكات الكهرباء و36 مشروعا لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وتنفيذ 51 مشروعا لإمداد القرى بالمياه حيث تم إنشاء ورفع كفاءة 33 محطة مياه بإجمالي طاقة 20 ألف م3/ يوم ومخطط إنشاء ورفع كفاءة بيوت ريفية ودور عبادة بـ 30 قرية في 10 محافظات بالصعيد.

وأردف قائلا موجها حديثه للرئيس السيسي “إن ما شاهدتموه من مشروعات تم إنجازها على أرض مصرنا الحبيبة والتي تم تنفيذها بسواعد أبنائك المقاتلين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع زملائهم من الشركات الوطنية المصرية المخلصة بلغت أكثر من ألف ومائة شركة مصرية وطنية تستخدم عمالة مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من مليوني مهندس وفني وعامل مع أكثر من 400 مكتب استشاري من خلال أسلوب متميز يتسم بالحسم والانضباط والمتابعة الدائمة والمستمرة لإنجاز هذه المشروعات بأعلى جودة وفي أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة مالية” .