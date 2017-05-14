تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا حول إنجازات قطاع الري خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال إداراته بالمحافظات، في مختلف مجالات إدارة الموارد المائية وتأهيل مشروعات الري بالمحافظات والهادفة إلى تطوير وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وتضمن التقرير قيام قطاع الري - ممثلا في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة سوهاج - بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2016 / 2017 ، تضمنت إنشاء 3 كباري وإحلال وتجديد كوبريين، وكذلك إنشاء كوبري للمشاة، حيث تخدم تلك الكباري والأعمال الصناعية والقناطر والحجوزات زمام يبلغ حوالي 3430 فدانا، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الكباري والأعمال الصناعية حوالي 11,5 مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري أن الوزارة قامت أيضا في نطاق المحافظة بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لجميع ترع الإدارة، وذلك باستثمارات إجمالية بلغت حوالي 9 ملايين جنيه، حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة تبلغ حوالي 388 ألف فدان، فضلا عن تنفيذ أعمال تغطية على 5 ترع لمسافة إجمالية 773 مترا بتكلفة تبلغ حوالي 3,7 مليون جنيه، وذلك بهدف حماية المجاري المائية من التلوث.

وأضاف أن قطاع الري بنطاق محافظة سوهاج قام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة بدالات وصولات وهدارات وبوابات وأفمام ترع لعدد من الترع بالإدارة، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 3 ملايين جنيه، كما قامت الإدارة بتنفيذ أعمال أخرى تضمنت ترميم وصيانة مبان إدارية وسكنية بتكلفة بلغت حوالي 1,3 مليون جنيه، وكذلك إنشاء 3 مبان بهندسة جهينة وهندسة سوهاج ومبني بهندسة أخميم بتكلفة بلغت حوالي 4 ملايين جنيه.