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السيسي يشهد افتتاح 3 شون لتخزين القمح بالمنيا ودمياط والفيوم
السيسي في قنا

السيسي يشهد افتتاح 3 شون لتخزين القمح بالمنيا ودمياط والفيوم

2017-05-14 14:30:48
أش أ

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد عبر خاصية الفيديو كونفرانس افتتاح 3 شون لتخزين القمح، وهى شونة الطيبة لتخزين الغلال بسملوط بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى شونة الغلال بمركز فارسكور في محافظة دمياط، وكذا شونة الغلال بقصر الباسل بمحافظة الفيوم.

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