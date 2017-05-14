زيدان سفيرا جديدا لملف ترشيح فرنسا لاستضافة أوليمبياد 20242017-05-14 14:32:53
اختير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سفيرا جديدا لملف ترشيح باريس لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية 2024.
وأعرب زيدان في فيديو نشره ملف ترشيح العاصمة الفرنسية خلال زيارة لجنة التقييم التابعة للجنة الأوليمبية الدولية لباريس عن دعمه للمشروع، بجانب كريم بنزيمة لاعب الميرينجي، ولوران بلان المدرب السابق للمنتخب الفرنسي.
يذكر أن زيدان (44 عاما) خاض 108 مباريات مع المنتخب الفرنسي، وساهم في الفوز بكأس العالم 1998 بفرنسا عبر تسجيله هدفين في النهائي أمام البرازيل، وانتهى اللقاء بفوز الديوك 3-0.
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