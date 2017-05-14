أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"

عرض أحد مواطني قنا، من قرية المراشدة، شكواه خلال جلوس الرئيس السيسي أثناء افتتاح بعض المشروعات التنموية في قنا ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش ...