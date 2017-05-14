شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين، خلال 24 ساعة، من ضبط 15 قضية اسطوانات بوتاجاز، وقضية مواد بترولية بمضبوطات 4 آلاف و400 لتر بنزين وسولار، و77 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، و9 قضايا في مجال محتكري سلعة الأرز بمضبوطات 22 طنا، و5 قضايا في مجال محتكري سلعة السكر بمضبوطات طنين اثنين، و15 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و71 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 18 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 404 قضايا في مجال (المحال العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 12 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و5 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.