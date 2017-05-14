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شاهد .. كائن ضخم يثير الحيرة في أندونيسيا
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شاهد .. كائن ضخم يثير الحيرة في أندونيسيا

2017-05-14 14:59:08

هل هو نوع من الحبار العملاق؟ أم حوت ضخم؟ سؤال حير المحققين الذين يفحصون جثة هائلة طولها 22 مترا، وُجدت على ضفاف هواموال في إندونيسيا.

وجذبت هذه الجثة الغامضة هائلة الحجم حشدا متحمسا لمعرفة أصلها، حيث بدت لهم شبيهة بالحوت، أو بنوع من الرخويات البحرية الضخمة - وفقا لما نشرته روسيا اليوم .

وتمكن، باتاسيوا كومبانغ أمالاتو، من الاقتراب من الجثة الغريبة الشكل، للقيام بالتصوير، حيث نشر الصور على موقع التواصل الاجتماهي “فيس بوك”، وعلق بالقول: “إن بقايا الذبيحة تعود لحوت ضخم على ما يبدو”.

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