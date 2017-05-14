تعهّد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في كلمته التي ألقاها بمناسبة تنصيبه رئيسا للبلاد، اليوم الأحد، بالعمل على التغلب على الانقسامات في المجتمع التي ظهرت خلال حملة انتخابات الرئاسة، والسعي لبناء فرنسا قوية واثقة من نفسها.

وقال ماكرون البالغ من العمر 39 عاما: “يجب التغلب على الانقسامات والتمزق في مجتمعنا”، بحسب «سبوتنيك».

كان ماكرون الذي يمثل تيار الوسط فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 مايو الجاري متغلبا على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، بعد حملة مريرة هيمن عليها دور فرنسا في أوروبا.

وأكد ماكرون: “العالم وأوروبا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فرنسا قوية تدافع بقوة عن الحرية والتضامن”.

وأوضح رئيس فرنسا أنه تحت إدارته سيكون سوق العمل أكثر مرونة وسيجري تهيئة ظروف مواتية للأعمال بهدف مساعدة الشركات كما سيكون “الابتكار” محور نشاطه كرئيس للبلاد.