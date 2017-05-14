 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 01:33 مساءً
روابط سريعة
ماكرون يؤكد ضرورة التغلب على الانقسامات لبناء فرنسا قوية
ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

ماكرون يؤكد ضرورة التغلب على الانقسامات لبناء فرنسا قوية

2017-05-14 13:33:17
متابعات

تعهّد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في كلمته التي ألقاها بمناسبة تنصيبه رئيسا للبلاد، اليوم الأحد، بالعمل على التغلب على الانقسامات في المجتمع التي ظهرت خلال حملة انتخابات الرئاسة، والسعي لبناء فرنسا قوية واثقة من نفسها.

وقال ماكرون البالغ من العمر 39 عاما: “يجب التغلب على الانقسامات والتمزق في مجتمعنا”، بحسب «سبوتنيك».

كان ماكرون الذي يمثل تيار الوسط فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 مايو الجاري متغلبا على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، بعد حملة مريرة هيمن عليها دور فرنسا في أوروبا.

وأكد ماكرون: “العالم وأوروبا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فرنسا قوية تدافع بقوة عن الحرية والتضامن”.

وأوضح رئيس فرنسا أنه تحت إدارته سيكون سوق العمل أكثر مرونة وسيجري تهيئة ظروف مواتية للأعمال بهدف مساعدة الشركات كما سيكون “الابتكار” محور نشاطه كرئيس للبلاد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3