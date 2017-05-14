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«عامر جروب» تحقق أرباحا بقيمة 63.95 مليون جنيه خلال 3 أشهر‎
عامر جروب

«عامر جروب» تحقق أرباحا بقيمة 63.95 مليون جنيه خلال 3 أشهر‎

2017-05-14 13:30:35
محيط:

أوضحت القوائم المالية المجمعة لمجموعة عامر القابضة- عامر جروب-، خلال الربع الأول من 2017، أنها حققت أرباحًا بقيمة 63.95 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس، مقابل أرباح بلغت 68.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.

وأكدت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، تراجع أرباحها بنسبة 6%، على أساس سنوي؛ لارتفاع تكاليف التمويل.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لعامر جروب، تراجع أرباحها خلال الربع الرابع من 2016، بنسبة 41.4%، مع توصية بتوزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2017 إلى 603.02 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 544.34 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت تكاليف التمويل خلال الفترة من يناير إلى مارس إلى 45.5 مليون جنيه، مقابل تكاليف بلغت 4.78 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.

وحققت الشركة مبيعات بلغت 272 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، كما بلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية 2.3 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2017، موضحة أنه سيتم الاعتراف بها كإيرادات خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتعكف الشركة على دراسة عدة مشروعات لمناطق جديدة تضيفها لقائمة مشروعاتها إلى جانب البدء في طرح ما لديها من رصيد أراضٍ للتطوير مع عدد من شركات التطوير المتميزة، وفقًا للبيان.

واستقر سهم الشركة في ختام جلسة الخميس الماضي، عند سعر 0.32 جنيه، بقيمة تداول بلغت 7.63 مليون جنيه.

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