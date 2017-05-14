15 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي العبور والعاشر من رمضان‎

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي العبور والعاشر من رمضان.

وشملت القرارات مخالفات مدينة العبور بالقطع التالية (6 بلوك 14012 بالحي السادس – 27 بلوك 29000 بحي التبة – 21 بلوك 13027 بالمنطقة الصناعية أ – 8 بلوك 15005 بالحي السابع – قطعة بالحي الأول محلية 6 بمنطقة ب – قطعة 56 شباب – 1 بلوك 15040 بالحي السابع – 2 بلوك 15040 بالحي السابع – 3 بلوك 15040 بالحي السابع – 4 بلوك 15040 بالحي السابع – 5 بلوك 15040 بالحي السابع – 27 بلوك 18078 بالحي التاسع – 15 بلوك 18074 بالحي السابع – 1 بلوك 18076 بالحي التاسع)، وتتمثل هذه المخالفات في بناء أدوار مخالفة، وعمل ثلاجة بدون ترخيص.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم 168/3 بالمجاورة 7 تقسيم أطباء، بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في فتح 3 محال تجارية وبناء سلم بالردود الأمامي بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، أن يتولى الجهاز بالمدينتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.