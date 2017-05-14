تنوي شركة “SpaceX” الأمريكية إرسال مركبتين غير مأهولتين من طراز “Red Dragon” إلى المريخ، بحلول عام 2020.

وعلق رئيس قسم دراسة الكواكب في وكالة “ناسا”، جيم غرين، تعليقا على هذا الخبر قائلا إن المركبة الأولى سترسل إلى المريخ في مطلع “نافذة الإطلاق” (أفضل وقت للانطلاق إلى المريخ لقربه من الأرض). أما المركبة الثانية فستطلق في آخر تلك النافذة الزمنية. وسيتم إطلاقها لضمان نجاح البعثة في حال فشل إطلاق المركبة الأولى.

يذكر أن SpaceX لا تملك الخبرة في إنزال مركبات على سطوح الكواكب، علما أن وزن مركبة “Red Dragon” سيبلغ 8 أطنان، إثنان منها وقد المركبة.

وعلى سبيل المقارنة فإن الوزن القياسي للمركبة النازلة على المريخ لم يتجاوز 3.6 طن، مع العلم أن وزن روفر Curiosity بلغ 0.9 طن.

جدير بالذكر أن شركة “SpaceX” كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لإرسال مركبة واحدة إلى المريخ عام 2018.

أما مركبة “Red Dragon” فهي نموذج مطور لشاحنة “Dragon” الفضائية.