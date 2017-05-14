قال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا اليوم الأحد إن لندن تعارض رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تراقب محكمة العدل الأوروبية حقوق مواطني الاتحاد الذين يعيشون في بريطانيا بعد خروجها من التكتل.

وقال ديفيز لتلفزيون “آي.تي.في” اليوم الأحد “ستكون هناك حجج بشأن التفاصيل الدقيقة... مثل ما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية ستشرف على هذه الحقوق بعد انسحابنا”

وأضاف “ستكون لدينا حجة في هذا الشأن... الحقيقة ببساطة هو أننا نغادر.. سنكون خارج اختصاص المحكمة الأوروبية”.