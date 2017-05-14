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بالصورة.. أحمد عز يبدأ تسجيل "الديزل"
أحمد عز

بالصورة.. أحمد عز يبدأ تسجيل "الديزل"

2017-05-14 13:09:31

احتفل الفنان أحمد عز اليوم ببدء تسجيل أولى حلقات مسلسله الإذاعي الجديد “الديزل” بأحد الاستوديوهات الإذاعية من أجل الانتهاء منه والاستعداد لعرضه في موسم رمضان 2017.

يحرص أحمد عز دائمًا على المشاركة السنوية في رمضان من خلال تقديمه لمسلسل إذاعي جديد كل عام، حيث شارك العام الماضي بمسلسل “تورا بورا”، وشاركته البطولة نيكول سابا.

يشارك عز في المسلسل الجديد “الديزل”، أمينة خليل، التي تتعاون معه للمرة الثانية هذا العام، حيث تشاركه في بطولة فيلمه الجديد “الخلية”، المقرر عرضه في 2017، إضافة إلى الفنانة مريم حسن ومحمد لطفي وليلى فوزي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي، وإنتاج شركة ميديا سيتي.

أحمد عز - الديزل

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