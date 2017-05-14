ماسة ضخمة تبحث عن مشترٍ2017-05-14 13:34:02
تراجعت جمهورية سيراليون عن بيع ماسة بحجم استثنائي على أراضيها بعد مزايدات مخيبة للآمال وقررت تسويقها في مدينة أنتويرب البلجيكية، التي تعد مركزا رئيسياً للسوق العالمية لهذه الأحجار الكريمة.
وكان من المفترض أن يشكل بيع هذه الماسة البالغة 709 قيراط في فريتاون محطة لطي صفحة ما كان يُعرف بـ”ماس الدم” خلال الحرب الأهلية (1991-2002).
واكتُشفت هذه الماسة في منطقة كونو الشرقية وتعد أكبر الماسات التي عُثر عليها في سيراليون منذ نصف قرن، وقُدمت إلى رئيس الدولة إيرنست “باي كوروما” الذي شكر القيمين على هذا الاكتشاف لأنهم لم يهربوا الماسة خارج البلاد، مؤكداً أن عملية البيع ستكون شفافة وستصب في مصلحة أفضل عرض.
الا أن أياً من العروض لم يبلغ المستوى الأدنى الذي حددته الحكومة، لذا تقرر تسويق الماسة في أنتويرب على أمل الحصول على أسعار أفضل للماسة التى تعد من أكبر الماسات في العالم (بين المرتبة العاشرة والخامسة عشرة)، بحسب خبراء.
وخلّف الإتجار بالماس ذكريات أليمة في سيراليون، خصوصاً مع الجدل الدائر حول ما سُمي “ماس الدم”، وهي الأحجار الكريمة التي ساهمت في تمويل النزاعات في أفريقيا، وأدت إلى إنشاء نظام شهادات دولي يُعرف بنظام كيمبرلي دخل حيز التنفيذ سنة 2003 وتُحدد بموجبه شروط تصدير الماس.
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