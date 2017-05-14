أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا.

وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”.

“إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في العالم، لولا وجود الهجانة والقوات المسلحة كنا موتنا بعض، كان الأغنيا موتونا، قدمت للمهندس إبراهيم محلب أثناء زيارته ورق بإننا محتاجين 5000 فدان، وماحصلش حاجة”.

وتابع “الصوامع دي كلها مافيهاش ولا واحد من أولادنا متعين فيها، وزيرة التعاون رصدت 5 مليون جنيه لحفر آبار للشباب، وخدتها الشركة اليابانية”.

ووجه الرجل الجنوبي حديثه للرئيسك “أنا مشفق عليك، لو محبتك وضعت في كفة والأحقاد في كفة لرجحت محبتك”.

وعلى الفور أوقف الرئيس مراسم الافتتاح، وطلب منه حضوره إلى المنصة وشرح شكواه بالتفصيل.

وقال الرئيس السيسي إن من لديه معلومات عن شكوى المواطن “حمام على عمر” سواء من وزارة الزراعة أو وزارة الري أو شركة الريف المصري فليتقدم للمنصة لشرح الموقف ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح الرئيس السيسي أن أية مظلمة لها عذرها، ولكننا نتكلم إن كانت هذه القضية حاليا فسيكون لها إجراء وإن كانت منذ سنوات طويلة فسيكون لنا إجراءات أخرى.