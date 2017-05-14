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28 % نسبة الإشغال السياحي بفنادق الأقصر
سيلفي في الاقصر سياحة

28 % نسبة الإشغال السياحي بفنادق الأقصر

2017-05-14 13:04:36

شهدت نسبة الإشغال السياحي بالفنادق الثابتة في الأقصر استقرارا نسبيا، لتبلغ 28 %، بواقع 660 سائحًا من مختلف الجنسيات و1210 مصريين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة حاليا.

وأكد مصدر مسئول، أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق الثابتة بلغ 1870 نزيل يشغلون 1194 غرفة، وجاء الصينيون على قمة الجنسيات الأكثر وجودًا بالأقصر هذه الأيام بواقع 222 صيني، يليهم البريطانيون والأمريكان، وباقي الجنسيات بأعداد قليلة، كما وصل إلى مطار الأقصر 217 أجنبيًّا، وغادره 150، ووصل إلى المحطة 7 سياح وغادرها 44 آخرون.

وشملت نسبة الإشغال إقامة معرض زراعي بمشاركة 200 فرد ووصول وفد شركة “Biblejourne” الأمريكية لعدد 5 أفراد لإعداد حلقة وثائقية عن أهم مواقع الأرضي المقدسة في مصر لمدة 3 أيام وتم تشديد الإجراءات الأمنية بمعرفة شرطة السياحة والآثار بالأقصر؛ لتأمين السياح الوافدين إلى المحافظة.

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