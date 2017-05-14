 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 01:35 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. إطلالة كلاسيكية مبهرة لزوجة ماكرون في حفل تنصيبه
ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا

بالصور.. إطلالة كلاسيكية مبهرة لزوجة ماكرون في حفل تنصيبه

2017-05-14 13:01:57
متابعات

أبهرت بريجيت ترنيو، زوجة الرئيس الفرنسى المنتخب إيمانويل ماكرون، الملايين من متابعي حفل تنصيب زوجها رئيسا للبلاد، بإطلالتها الكلاسيكية التي ظهرت بها منذ قليل.

وارتدت بريجيت “تايير” أزرق أنيقا واختارت حذاءً ذا كعب عالٍ وحقيبة صغيرة، كما أبهرت الجميع بتسريحة شعرها ومكياجها البسيط الذي يتناسب مع عمرها الذي يتجاوز الستين عامًا.

ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3