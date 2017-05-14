أبهرت بريجيت ترنيو، زوجة الرئيس الفرنسى المنتخب إيمانويل ماكرون، الملايين من متابعي حفل تنصيب زوجها رئيسا للبلاد، بإطلالتها الكلاسيكية التي ظهرت بها منذ قليل.

وارتدت بريجيت “تايير” أزرق أنيقا واختارت حذاءً ذا كعب عالٍ وحقيبة صغيرة، كما أبهرت الجميع بتسريحة شعرها ومكياجها البسيط الذي يتناسب مع عمرها الذي يتجاوز الستين عامًا.