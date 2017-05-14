 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 01:48 مساءً
روابط سريعة
البترول: زيادة ضخ البنزين بنسبة 20% والسولار 10% استعدادا لـرمضان
وزارة البترول المصرية

البترول: زيادة ضخ البنزين بنسبة 20% والسولار 10% استعدادا لـرمضان

2017-05-14 12:58:36
محيط: أ. ش. أ

أعلنت وزارة البترول أنه في إطار استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف، تقرر زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه من 20 مليون لتر يوميا، إلى 25 مليون لتر يوميا، بزيادة نسبتها 20%.

وفى السياق ذاته، قررت وزارة البترول، بحسب بيان صادر عنها اليوم الأحد، زيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر، إلى 55 مليون لتر يوميا، بزيادة نسبتها 10%، خاصة مع دخول موسم الحصاد متزامنا مع الشهر الكريم، وهو ما يشهد ارتفاعا في معدلات استهلاك السولار، كما تمت زيادة الأرصدة الإستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظات صعيد مصر وسيناء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3