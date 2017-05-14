أعلنت وزارة البترول أنه في إطار استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف، تقرر زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه من 20 مليون لتر يوميا، إلى 25 مليون لتر يوميا، بزيادة نسبتها 20%.

وفى السياق ذاته، قررت وزارة البترول، بحسب بيان صادر عنها اليوم الأحد، زيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر، إلى 55 مليون لتر يوميا، بزيادة نسبتها 10%، خاصة مع دخول موسم الحصاد متزامنا مع الشهر الكريم، وهو ما يشهد ارتفاعا في معدلات استهلاك السولار، كما تمت زيادة الأرصدة الإستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظات صعيد مصر وسيناء.