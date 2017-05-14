تفقد محافظ الأقصر محمد بدر المنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية حيث زار المحافظ مصنع الطوب الطفلي والأراضي المجانية المرفقة داخل المنطقة التي تسلم خطابات تخصيصها للمستثمرين، وأصحاب الشركات ورجال الأعمال الأسبوع الماضي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير الاستثمار بالمحافظة حول خطة تسليم عدد 23 قطعة مخصصة لإقامة المشروعات الجديدة حيث تبلغ مساحتها 87030 متر وسيتم استغلالها في اقامة مشروعات مصنع إنتاج أعلاف الدواجن– مصنع أثاث طبي– مصنعان لتعبئة مواد غذائية – ورشة تصنيع وتجميع أجهزة كهربائية– مصنع إنتاج أعلاف الدواجن– مصنع تصنيع وتقطيع رخام طبيعي وجرانيت– مصنع نشر وتصنيع ألواح وترابيع للرخام – مصنع طوب أسمنتي مصنع لتصنيع كافة أنواع اللحوم وتعبئة المواد الغذائية مصنع لإنتاج الكرتون مصنع لانتاج السلك المعدني – مصنع رخام وجرانيت طبيعي– مصنع انتاج السلك المعدني مصنع للنظارات الطبية ومستلزمات النظارات مصنع تقطيع بلوكات رخام وجرانيت مصنع اثاث واعمال خشبية ورشة لتصنيع الابواب والشبابيك مصنع لتصنيع وتجميع الادوات الكهربائية– مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن– مصنع لسلك المواعين مصنع للأكياس البلاستيك– ورشة لتصنيع موبيليات الاثاث مصنع للبويات ومواد الدهان.

ووجه محافظ الأقصر خلال جولته بسرعة انهاء كافة اجراءات تسليم الاراضي في اسرع وقت حتي يتمكن المستثمرون من بدء عملهم بها مشددا علي ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية بالأقصر، واستغلال الفرص المتاحة بالمحافظة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مخطط حدود مدينة الأقصر الجديدة ووحدات الاسكان الاجتماعي بالرضوانية وعدد من المحاجر الخاصة وتمكن اثناء الجولة من ضبط شاحنة نقل بها مواد حجرية بدون تصريح نقل مواد محاجر.

ورافق المحافظ خلال جولته، اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد علي الجزار السكرتير المساعد، ومحمد سيد رئيس مدينة البياضية، ونجلاء عبد العال مدير الاستثمار، وفريق عمل المنطقة الصناعية المهندسين ابو المعارف العماري وهيثم حجاج.