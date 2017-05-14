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وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن
وزير الخارجية سامح شكري‎

وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن

2017-05-14 12:55:41
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غادر وزير الخارجية سامح شكري القاهرة اليوم الأحد متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء مشاورات مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى.
وتأتى الزيارة فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط، لاسيما قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. ‎

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