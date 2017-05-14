السيسي يظهر «العين الحمراء»: أراضي الدولة ترجع بالقوة

انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشدة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة قنا، اليوم الأحد. وحذر الرئيس السيسي، جميع المتعدين على أراضي الدولة المصرية، قائلاً: ...