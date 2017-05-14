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ترامب يسعى لاتفاق يقضى بمعاملة "الإخوان" كتنظيم إرهابي
دونالد ترامب‎

ترامب يسعى لاتفاق يقضى بمعاملة "الإخوان" كتنظيم إرهابي

2017-05-14 12:55:07
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قالت صحيفة “الراى” الكويتية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يأمل أن يصل لاتفاق ضمنى مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجى، أثناء لقائه معهم بقمة الرياض فى 22 مايو الجارى، يقضى بمعاملة تنظيم “الإخوان” على أنه إرهابي، مؤكدة أن دولة خليجية مؤثرة حضّرت منذ فترة طويلة ملفاً كبيراً عن تحركات الإخوان فى المنطقة، وتعمل دبلوماسيتها فى واشنطن بشكل مركز مع مختلف قطاعات الإدارة الأمريكية على حشد السياسات ضد التنظيم وفروعه فى منطقة الخليج.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن دول مجلس التعاون تنقسم حيال تصنيف الإخوان، فهى تدرجهم على لائحتها للتنظيمات الإرهابية، إلا أن بعض الدول يعتبر أن المقصود بـ “الإخوان| هو التنظيم العالمى فقط وليس الحركات المحلية المنبثقة عن التنظيم، ولها أسماء محلية وتشارك فى العملية السياسية وتمتلك أذرعاً وأنشطة خيرية واجتماعية ومؤسسات اقتصادية.

ويأمل ترامب فى إضافة الإخوان رسمياً إلى اللائحة الأمريكية السوداء، لكن ذلك قد يستغرق وقتاً، كما أن النتيجة ليست مضمونة، خصوصاً أن التنظيم المذكور لم يستوفِ الشروط الأمريكية لاعتباره إرهابياً.

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