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حسام غالي يوضح حقيقة إلقاء شارة قيادة الأهلي أمس
حسام غالي

حسام غالي يوضح حقيقة إلقاء شارة قيادة الأهلي أمس

2017-05-14 12:51:43
متابعات

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام غالي، لاعب وسط قائد الفريق، وذلك خلال رحلة العودة للقاهرة بعد انتهاء لقاء زاناكو أمس، السبت.

واستفسر عبد الحفيظ من غالي عن حقيقة إلقاء شارة القيادة أثناء الخروج من اللقاء أمس.

من جانبه، أكد غالي لمدير الكرة أنه لم يقصد إلقاءها وقام بإعطائها لشريف إكرامي عن طريق محمد نجيب، وذلك خوفا من إضاعة الوقت.

كان الأهلي قد تعادل أمام ضيفه زاناكو سلبيا، على استاد الجيش ببرج العرب في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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