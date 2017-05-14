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الشرطة الفرنسية تمنح الرئيس ماكرون لقب "زعيم حرب"
ماكرون

الشرطة الفرنسية تمنح الرئيس ماكرون لقب "زعيم حرب"

2017-05-14 12:51:25
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أشاد الشرطي الفرنسي ميشال فوفيرجو، قائد جهود مكافحة الإرهاب، بالرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون واصفا إياه بـ”زعيم الحرب”.

وسلم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، نظيره الجديد إيمانويل ماكرون شفرة إطلاق الصواريخ النووية ضمن مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد، اليوم الأحد، وذلك خلال مراسم رسمية في مقر الرئاسة بقصر الإليزيه.

ويتوجه ماكرون برفقة الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند إلى باحة الشرف، حيث سيتم إعلان نتائج الانتخابات وهي لحظة تمثل تولي ماكرون السلطة وسيغادر بعدها الرئيس هولاند رسميًا السلطة.

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