تقدمت النائبة البرلمانية هالة ابو السعد بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وإلى الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية بشأن تهدم مقبرة الفنان عبدالحليم حافظ.

وقالت أبو السعد في بيان الإحاطة إن المياه الجوفية تزحف وبصورة كبيرة على مقبرة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، التي تمثل قيمة ثقافية وسياحية وتعد مزارًا لمعظم السياح العرب والأجانب من محبي الفنان عبد الحليم حافظ، وفقًا لبيان وزعته عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه.

وأوضحت أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بخصوص المقبرة وأوصي بإلزام المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقبرة، وقالت الهيئة في تقريرها، إن محافظة القاهرة أفادت بخطابها المرسل من سكرتير عام حي القاهرة والموجه إلى مدير عام الجبانات بمحافظة القاهرة في يناير 2006، بموافقة المحافظ على إجراء الترميمات المطلوبة بتكلفة 110 ألف جنيه من حسابات الجبانات والنظر باتخاذ اللازم نحو تدبير المبلغ.

وأكد التقرير خلو الأوراق مما يفيد وجود أي تصرف من قبل المحافظة لاحق على إتمام تصوري إدارة المشروعات أو ما يفيد يقينًا شروعها في اتخاذ الوسائل اللازمة بهذا الصدد الأمر الذي يمثل قرارًا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ اللازم نحو ترميم والحفاظ على مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من زحف المياه الجوفية دون سند مشروع أو ما يبرر ذلك من الواقع والقانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.

وبيّنت أن المشكلة لا تقتصر على مقبرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بل في الشارع بأكمله، حيث يوجد مقابر حسين رياض وفريد الاطرش وإسماعيل يس، وهذه المقابر مهددة أيضا بالغرق بسبب وجود المياه الجوفية.