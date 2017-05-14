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علماء يطورون نموذجا مصغرا للرئة
سرطان الرئة

علماء يطورون نموذجا مصغرا للرئة

2017-05-14 12:46:44

نجح فريق من العلماء الأمريكيين في جامعة “كولومبيا” في تطوير نموذج مصغر للرئة يحاكى وظائف الرئة الكاملة ، لتوفير فهم أفضل لأمراض الجهاز التنفسي .

وتم تطوير النموذج ثلاثي الأبعاد من الخلايا الجزعية البشرية المحفزة من قبل الباحثين في المركز الطبي التابع لجامعة “كولومبيا” الأمريكية ، لتطوير نماذج من أمراض
الرئة البشرية في طبق مختبر لدراسة أمراض الجهاز التنفسي.

ويعد نموذج الرئة المطور الأول من نوعه الذي يشمل مجرى للهواء وهياكل مثل تلك الموجودة في الرئتين البشرية ، يحتوى الجهاز العضوي على أنواع خلايا متعددة تبدو وكأنها جهاز كامل يمكن استخدامها لمساعدة الباحثين على اختبار أدوية جديدة وتجربة تجديد الأنسجة التالفة.

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