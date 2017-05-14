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"اليوروبول" يحذر من تكرار الهجمات الإلكترونية على 99 دولة غدا
هاكرز قرصان

"اليوروبول" يحذر من تكرار الهجمات الإلكترونية على 99 دولة غدا

2017-05-14 12:46:09
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حذرت الشرطة الأوروبية “يوروبول” من تكرار الهجمات الإلكترونية الشرسة على 99 دولة غدا الاثنين .

وأوقع الهجوم الإلكترونى الذى ضرب أهدافا فى مختلف أنحاء العالم 200 ألف ضحية هى بشكل رئيسى من الشركات فى 150 بلدا على الأقل وفق تأكيد مدير “يوروبول” روب وينرايت، فى مقابلة مع تلفزيون “اى تى فى” البريطانى.

وقال وينرايت “نقوم بعمليات للتصدى لنحو 200 هجوم معلوماتى سنويا ولكننا لم نر مثل هذا من قبل”، معربا عن خشيته من ارتفاع عدد الجهات المستهدفة “عندما يعود الناس إلى عملهم الاثنين ويفتحون حواسيبهم”.

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