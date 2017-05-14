غداً آخر فرصة لحجز الأراضي السكنية المميزة بمدينتي "ناصر" بغرب أسيوط و"غرب قنا"2017-05-14 12:49:35
صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غداً الإثنين آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، ودفع مقدمات الحجز لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة، تم طرحها بمدينتى “ناصر” بغرب أسيوط (250 قطعة أرض)، و”غرب قنا” (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبق أن وجه باستيعاب جميع حاجزى الأراضى السكنية المميزة، التى طرحتها الوزارة، بالمدينتين، وكل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التى سيحصل عليها الحاجز فقط.
وقال مدبولي “قام 685 مواطناً بدفع مقدمات الحجز بمدينة “ناصر”، و385 بمدينة “غرب قنا”، بينما تم سحب 1680 كراسة شروط بمدينة “ناصر”، و952 بمدينة “غرب قنا”، حتى الآن.
وبدوره، قال المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية “يشترط فى المتقدم أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاماً وقت الإعلان، موضحاً أنه يتم سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقداً، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا).
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