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وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل: تكلفة تطوير المزلقانات 12 مليار جنيه

2017-05-14 12:47:37
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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم البدء في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد في جنوب الصعيد، وأن الأساسات أهم من عربات السكة الحديد، مضيفا أن الصعيد بحاجة إلي 180 كليو بالإضافة إلي 287 كيلو علي أرضها.

وأضاف عرفات في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات في محافظات الصعيد صباح اليوم،أن الوزارة لديها استراتيجية للطرق والكباري تضم: نظام قياسي للطرق، إعادة هيكلة شبكة الطرق المصرية، تفعيل نظام الأي تي إس مع الهيئة الهندسية القوات المسلحة، قائلا إنه منذ 2014 تم تنفيذ المشروع القومي للطرق بقيمة 2.2 مليار جنيه في الصعيد، وإصلاح الطرق القديمة 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى محاور وكباري بـ 1.4 مليار جنيه، بإجمالي تكلفة 5.3 مليار جنيه، نصيب الصعيد منها 75%.

وأشار وزير النقل إلي أنه جار تطوير السكك الحديدية حتى يتم نقل الحاويات من خلالها، لتوفير تكلفة نقلها من خلال الطرق، وتقليل الزحام، حيث يستوعب القطار الواحد 50 حاوية، مضيفا أن تكلفة تطوير المزلقانات تساوي 12 مليار جنيه، حيث انه سيتم تطوير 322 مزلقانا قبل 30 يونيو 2018، مناشدًا أهالي الصعيد بالتقليل من إنشاء المزلقانات حيث أنها تعتبر أداة للموت وإنشاء بدلًا منها كباري للمشاة، مستعرضًا عددا من المشروعات التي تقوم الوزارة على تنفيذها حاليًا.

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