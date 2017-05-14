 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 01:45 مساءً
روابط سريعة
مصر للطيران تنظم إجراءات سفر موظفيها بالتذاكر المجانية
مصر للطيران

مصر للطيران تنظم إجراءات سفر موظفيها بالتذاكر المجانية

2017-05-14 12:58:55

أصدر “شريف المغلوب” رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران، قرارا خلال الساعات الماضية، لتنظيم سفر موظفى الشركة البالغين أكثر من 33 ألف موظف بتذاكر الطيران المجانية بعد تعرض العشرات منهم لمواقف حرجة وعدم سفرهم على رحلاتهم بدعوى وجود حجز زائد.

وصرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران، بأن العشرات من موظفى مصر للطيران كانوا قد تقدموا بشكاوى لتنظيم سفرهم بتذاكر الطيران المجانية حيث تعرضوا لمواقف حرجة من بينهم ” علاء عبدالعال ” نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة لدى سفره بصحبة 20 من العاملين لأداء مناسك العمرة وفوجئوا بعدم سفرهم على الرحلة الحاجزين عليها بدعوى وجود حجز زائد لذلك أصدر ” شريف المغلوب ” رئيس قطاع الشئون التجارية بمصر للطيران منشورا عاما إلى مختلف القيادات لتنظيم سفر موظفى الشركة بتذاكر الطيران المجانية تضمن الحجز على الدرجات المتاحة بالطائرة طبقا للائحة الخاصة بذلك سواء درجة R أو N طبقا للمتاح على نظام الحجز للموظفين.

وفى حالة عدم وجود أماكن على الطائرة يتم وضعه على قائمة الإنتظار وإرساله للحجز لمراجعة حالة الطائرة وتأكيد الحجز مع قبول كل الموظفين المؤكدة تذاكرهم المجانية ولايتم رفض أحد منهم فى حالة وجود حجز مؤكد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3