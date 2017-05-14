مصر للطيران تنظم إجراءات سفر موظفيها بالتذاكر المجانية2017-05-14 12:58:55
أصدر “شريف المغلوب” رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران، قرارا خلال الساعات الماضية، لتنظيم سفر موظفى الشركة البالغين أكثر من 33 ألف موظف بتذاكر الطيران المجانية بعد تعرض العشرات منهم لمواقف حرجة وعدم سفرهم على رحلاتهم بدعوى وجود حجز زائد.
وصرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران، بأن العشرات من موظفى مصر للطيران كانوا قد تقدموا بشكاوى لتنظيم سفرهم بتذاكر الطيران المجانية حيث تعرضوا لمواقف حرجة من بينهم ” علاء عبدالعال ” نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة لدى سفره بصحبة 20 من العاملين لأداء مناسك العمرة وفوجئوا بعدم سفرهم على الرحلة الحاجزين عليها بدعوى وجود حجز زائد لذلك أصدر ” شريف المغلوب ” رئيس قطاع الشئون التجارية بمصر للطيران منشورا عاما إلى مختلف القيادات لتنظيم سفر موظفى الشركة بتذاكر الطيران المجانية تضمن الحجز على الدرجات المتاحة بالطائرة طبقا للائحة الخاصة بذلك سواء درجة R أو N طبقا للمتاح على نظام الحجز للموظفين.
وفى حالة عدم وجود أماكن على الطائرة يتم وضعه على قائمة الإنتظار وإرساله للحجز لمراجعة حالة الطائرة وتأكيد الحجز مع قبول كل الموظفين المؤكدة تذاكرهم المجانية ولايتم رفض أحد منهم فى حالة وجود حجز مؤكد.
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