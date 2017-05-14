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سمير فرج: شباب الصعيد يفتقرون للتأهيل المهني
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

سمير فرج: شباب الصعيد يفتقرون للتأهيل المهني

2017-05-14 13:08:38
محيط - خالد الريس

أكد اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق أن محافظات الصعيد طاردة وتفتقر للاستثمارات، مشيدا بجهود محافظ الأقصر الحالي محمد بدر لتطوير المنطقة الصناعية.
وأعرب فرج من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأحد، عن أمله في أن يفعل قانون “الاستثمار” الجديد لتطوير محافظات الصعيد، واصفا اياها بأنها “منطقة بارقة للأمل”.
وشدد على ضرورة عمل مشاريع لتشغيل الشباب في الصعيد حتى لا تكون المحافظة طاردة لهم، مشيرا إلى معاناة شباب الصعيد في البحث عن وظائف واضطرارهم  للسفر إلى القاهرة والخارج.
وأوضح أن شباب الصعيد ليس لديهم التأهيل المهني الكافي حيث تم استقدام العديد من شباب وأبناء المحافظات الأخرى للعمل بمحافظات الصعيد.
جاء هذا تعليقا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات.

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