شهد مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل اعلان وتوزيع جوائز المسابقة الأدبية للشباب لعام 2016ـ 2017، في فروع شعر العامية، شعر الفصحي، القصة القصيرة، والتي نظمها مركز طلعت حرب، وذلك في السابعة من مساء أمس السبت 13 مايو .

وتشكلت لجان تحكيم المسابقة، في فرع شعر العامية الشاعر فؤاد حجاج، الدكتور خالد أبو الليل، في فرع مسابقة شعر الفصحي الدكتور تامر محمد فايز، الشاعر أحمد سويلم، وفي فرع مسابقة القصة القصيرة تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور السيد البحراوي، والدكتور حسين حمودة.

وقام الأستاذ محمد أبو المجد مدير عام الشئون المالية بالصندوق نائبا عن الدكتور أحمد عواض، والدكتور السيد البحراوي، الدكتور تامر محمد فايز، بتوزيع جوائز المسابقة، حيث فاز في فرع مسابقة شعر العامية، الفائز الأول محمد مجدي عبد ربه” القاهرة” بجائزة قيمتها 2000 جنية، الفائز الثاني أحمد سمير أحمد”الجيزة” بجائزة قدرها 1500 جنية، الفائز الثالث كريم محمد فريد “القاهرة” بجائزة قدرها 1000 جنية، الفائز الرابع ابتهال هشام محمد “الإسكندرية” شهادة تقدير، الفائز الخامس إسلام هشام أحمد “الغربية” شهادة تقدير، الخامس مكرر هند محمود علي”القاهرة” شهادة تقدير.

وفي فرع شعر الفصحي فاز بالمركز الأول محمد دسوقي عبد الجليل” الأقصر” بجائزة قدرها 2000 جنية، الفائز الثاني مناصفة بين حاتم محمد عبد الحليم “القاهرة، محمد توفيق محمد” محافظة دمياط الجديدة” بجائزة قدرها 1500 جنية، الفائز الثالث علي أحمد خليفة”المنيا” وفاز بجائزة قدرها 1000 جنية، الفائز الرابع علاء عبد العليم محمد ” كفر الشيخ” شهادة تقدير، الفائز الخامس الباشا عبد الباسط عبد البديع ” الشرقية” شهادة تقدير، الخامس مكرر محمد صبري نجم” كفر الشيخ” شهادة تقدير.

وفي فرع القصة القصيرة فاز بالمركز الأول أحمد عبد العاطي حنفي” الجيزة” بجائزة قدرها 2000 جنية، الفائز الثاني هالة صلاح محمد الصياد ” الاسكندرية” جائزة قيمتها 1500 جنية، الفائز الثالث آية عزت طنطاوي” القاهرة” جائزة قيمتها 1000 جنية، الفائز الرابع يارا محمد كمال “القاهرة” وفازت بشهادة تقدير، الفائز الخامس أحمد محمد حسين” الجيزة وفاز بشهادة تقدير.

وقال الدكتور السيد البحراوي خلال كلمته التي أعقبت إعلان الجوائز، أن مركز طلعت حرب الثقافي شهد علي مدار تسع دورات من تنظيم المسابقة العديد من الشعراء والكتاب الذين كانت المسابقة نقطة بداية لهم، ليضعوا أقدامهم علي طريق الإبداع، مستشهدا بعدد من الكتاب والشعراء المبدعين التي كانت انطلاقتهم من خلال المركز، متمنيا للفائزين الاستمرار في الإبداع.

ومن جانبة قال الدكتور تامر محمد فايز في كلمته أن اللغة هي أداة تمكن الكاتب، مشيرا الي أن كل من تقدم للمسابقة فهو فائز، فالفروق بين الفائزين كانت طفيفة، مما يؤكد أن لدينا جيلا خصبا من المبدعين.