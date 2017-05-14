أعلنت إدارة المعارض والمتاحف بدار الأوبرا المصرية عن تنظيم ورشة فنية لتعليم الأطفال الفنون التشكيلية على مدار شهري يوليو وأغسطس القادمين تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا.

وقالت هبة مراد مدير إدارة المعارض إن الورشة تشمل مجالات الرسم والخزف والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وفن العرائس والرسم على الماء وأعمال من السلك، ويتم استقبال الطلبات للمشاركة بدءا من اليوم “الأحد” حتى بداية الورشة المقرر يوم 10 يوليو القادم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضافت أنه من المقرر عقب انتهاء الورشة إقامة معرض لنتاج أعمال الأطفال المشاركين يوم 13 أغسطس بقاعة صلاح طاهر.