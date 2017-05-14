فتح باب مشاركة الأطفال بورشة تعليم الفنون التشكيلية بدار الأوبرا2017-05-14 12:07:59
أعلنت إدارة المعارض والمتاحف بدار الأوبرا المصرية عن تنظيم ورشة فنية لتعليم الأطفال الفنون التشكيلية على مدار شهري يوليو وأغسطس القادمين تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا.
وقالت هبة مراد مدير إدارة المعارض إن الورشة تشمل مجالات الرسم والخزف والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وفن العرائس والرسم على الماء وأعمال من السلك، ويتم استقبال الطلبات للمشاركة بدءا من اليوم “الأحد” حتى بداية الورشة المقرر يوم 10 يوليو القادم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضافت أنه من المقرر عقب انتهاء الورشة إقامة معرض لنتاج أعمال الأطفال المشاركين يوم 13 أغسطس بقاعة صلاح طاهر.
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال كامل الوزير، ...Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT