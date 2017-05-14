 Moheet on google
الأحد 14 مايو 2017 12:08 مساءً
روابط سريعة
فتح باب مشاركة الأطفال بورشة تعليم الفنون التشكيلية بدار الأوبرا
دار الأوبرا

فتح باب مشاركة الأطفال بورشة تعليم الفنون التشكيلية بدار الأوبرا

2017-05-14 12:07:59
وكالات

أعلنت إدارة المعارض والمتاحف بدار الأوبرا المصرية عن تنظيم ورشة فنية لتعليم الأطفال الفنون التشكيلية على مدار شهري يوليو وأغسطس القادمين تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا.
وقالت هبة مراد مدير إدارة المعارض إن الورشة تشمل مجالات الرسم والخزف والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وفن العرائس والرسم على الماء وأعمال من السلك، ويتم استقبال الطلبات للمشاركة بدءا من اليوم “الأحد” حتى بداية الورشة المقرر يوم 10 يوليو القادم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضافت أنه من المقرر عقب انتهاء الورشة إقامة معرض لنتاج أعمال الأطفال المشاركين يوم 13 أغسطس بقاعة صلاح طاهر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3