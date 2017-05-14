مشيرة عيسى تقدم روائع الكلاسيكيات العالمية بالأوبرا 23 مايو2017-05-14 12:04:00
تحيي عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى حفلا موسيقيا مساء الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
ويتضمن برنامج الحفل مختارات كلاسيكية عالمية كتبها خصيصا لآلة البيانو عظماء المؤلفين من بينهم داكمان ، باخ ، شوبرت ، البينز ،شوبان وبيتهوفن، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
يذكر أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراة في الموسيقى عام 1987،شاركت في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك،ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا “إيطاليا”.
وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج من بينها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقي بالقاهرة عام 1971،وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987،وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفوني خلال مواسمه المتتالية.
وقدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة في مصر والخارج إلي جانب مشاركتها في حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ،وتشغل حاليا منصب أستاذ دكتور معهد الكونسرفتوار بالقاهرة
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