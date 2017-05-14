أعلنت سفارة السعودية لدى باريس، من خلال حسابها على تويتر، منح المواطنين الفرنسيين تأشيرة الزيارة إلى المملكة تكون مدة صلاحيتها 4 سنوات.

وأفادت السفارة السعودية لدى باريس أن الإجراء يأتي في إطار المعاملة بالمثل، نظراً لأن السلطات الفرنسية تمنح السعوديين تأشيرة لمدة 4 سنوات متعددة السفرات.

وقال السفير السعودي، خالد العنقري، في تغريدته على تويتر إن القرار يأتي في إطار استمرار العلاقات “الفرنكو سعودية” لتعزيز التبادلات والشركات الموجودة بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والثقافي والعلمي.

وصدر القرار عن الحكومة السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ منذ صدوره.