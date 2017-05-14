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وعد البحري تسجل دعاء "طمن قلبي" لطرحه في رمضان
وعد البحري

وعد البحري تسجل دعاء "طمن قلبي" لطرحه في رمضان

2017-05-14 12:00:06
وكالات

انتهت الفنانة وعد البحري، من تسجيل دعاء ديني بعنوان “طمن قلبي”، استعدادا لطرحه في شهر رمضان المقبل.

“طمن قلبي” كلمات السيد علي، ألحان أحمد البرزايلي وتوزيع عمار، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

من ناحية أخرى، انتهت وعد البحري من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والذي يضم 10 أغنيات مصرية متنوعة بموسيقى مختلفة، وتتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد طرحه خلال الفترة المقبلة.

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