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بلاغ للنائب العام ضد يوسف زيدان
يوسف زيدان

بلاغ للنائب العام ضد يوسف زيدان

2017-05-14 12:08:04
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أعلن المحامي خالد المصري تقدمه اليوم الأحد ببلاغ رسمي للنائب العام يحمل رقم 5836 عرائض، ضد الكاتب يوسف زيدان وذلك بعد تصريحه المهين للقائد العظيم والرمز الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي، واتهمه في البلاغ بازدراء وإهانة أحد الرموز الإسلامية الذي يعتبر قدوة ومثل أعلى في عيون شباب الأمة.
وقال البلاغ إن ما فعله زيدان هو الوقوف صفا واحدا مع أعداء الأمة الذين قسمهم صلاح الدين بتحرير بيت المقدس.
واضاف أنه “في إطار التحضير لرفع دعوى قضائية ضد يوسف زيدان وليعلم هو وأمثاله من الذين يتطاولون على أسيادهم وأسيادنا وسادات الأمة أن أمثال هؤلاء الرموز ما ماتوا وما تركوا الدنيا لينهش الرويبضة في أعراضهم بل أحياء في قلوبنا وعظماء في تاريخنا وسنزود عنهم ما حيينا لا نخشي في الله أحدا ولا لومة لائم”.

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